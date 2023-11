Wissing: Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim wird saniert

Mehr zum Thema

Straßenmeistereien bereiten sich auf Winterdienst vor Die Straßenmeistereien der Verkehrsbehörde Hessen Mobil bereiten sich auf die kommende Wintersaison vor. Es müssten wieder rund 15 200 Kilometer Bundes-, Land- und Kreisstraßen frei von Eis und Schnee gehalten werden, teilte die Behörde mit. An diesem Mittwoch (9.30 Uhr) will Hessen Mobil über den offiziellen Start der Winterdienstsaison 2023/2024 informieren. Die Aufgaben dabei übernehmen demnach die fast 1000 im Winterdienst beschäftigten Mitarbeiter. Die Salzhallen und Silos in den 46 Straßenmeistereien sind den Angaben zufolge randvoll, dort sind 90.000 Tonnen Salz eingelagert. Das ist weit mehr, als in der vergangenen Saison auf Hessens Straßen bei Glätte gebraucht wurde.