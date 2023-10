Wie bekommt man das Getränk aus der Flasche ins Glas, ohne die Flasche zu bewegen und ohne den Strohhalm in den Mund zu nehmen? Klingt unmöglich, geht aber! Diese und zwei weitere Knobelfragen haben wir Menschen in der Kölner Fußgängerzone gestellt - und Sie können in unserem Video mitraten. (ija)

Lese-Tipp: Sie lieben Rätsel? Hier gibt es noch mehr für Sie!