Wisag-Gründer Claus Wisser gestorben

Pilotprojekt: Mit Drohne und Lastenrad zum Verbraucher Im hessischen Odenwald sollen künftig Drohnen und Lastenräder Einkäufe in Supermärkten zu den Menschen nach Hause bringen. Die Frankfurt University of Applied Sciences, der Drohnenhersteller und -betreiber Wingcopter und weitere Beteiligte haben am Donnerstag in Michelstadt ein neues Pilotprojekt für den Einsatz der unbemannten Fluggeräte vorgestellt. Es heißt Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung, kurz DrolEx, und soll künftig schnell und emissionsfrei die Waren zum Endverbraucher bringen.