Wirtschaftssenatorin: Mit Signa verbindliche Verabredung

Das ist der entscheidende Punkt, sagte Giffey. «Der andere Punkt ist: Die Standorte brauchen eine Entwicklung. Der Karstadt-Standort am Hermannplatz kann nicht so bleiben, wie er ist, so die Senatorin. Da muss was passieren. Sonst sei das Haus nicht zukunftsfähig. Das gilt auch für die Müllerstraße im Wedding, wo ab 2024 bis 2027 der Standort saniert und neu gestaltet wieder eröffnet werden soll, so die SPD-Politikerin. Wir erwarten, dass sich Signa zu diesen und den anderen Großbauprojekten in der Stadt verlässlich äußert.

Das sind große Investitionen an wichtigen Stellen in der Stadt, und hier brauchen wir natürlich Klarheit darüber, ob die benötigten Finanzvolumen von Signa oder einem anderen Investor noch gestemmt und die Projekte realisiert werden können. Das schauen wir uns sehr genau an und davon hängt auch ab, wie sich das Land Berlin verhält.