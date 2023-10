Wirtschaftsexperten: Leichte Lockerung der Schuldenbremse

Mehr zum Thema

„Sein Herz hing an Bonn“: Guido-Westerwelle-Brücke geplant Bonn soll eine Guido-Westerwelle-Brücke bekommen. Wie eine Stadtsprecherin am Donnerstag mitteilte, beschloss die Bezirksvertretung Bonn, die bestehende Viktoriabrücke umzubenennen. Die über Gleise führende Straßenbrücke soll demnach in Zukunft den Namen des 2016 verstorbenen FDP-Politikers tragen. Zuvor hatte der Bonner General-Anzeiger darüber berichtet.