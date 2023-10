Wirtschaftsdelegation macht sich nach Kanada auf

Mehr zum Thema

Amtsverzicht von Bischof in Diözese Rottenburg-Stuttgart Der 11. Bischof in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, gibt sein Amt, so wie es das Kirchenrecht vorsieht, Anfang Dezember auf. Doch bis zur Wahl seines Nachfolgers vergeht einige Zeit.