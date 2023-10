Wirtschaftsdelegation bricht nach Kanada auf

Mehr zum Thema

26-Jähriger soll Brandsatz auf Haus geworfen haben Ein 26-Jähriger soll in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen selbstgebauten Brandsatz auf ein Mehrfamilienhaus geworfen haben. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag festgenommen und soll voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Hinweise auf einen politischen Hintergrund liegen nach Angaben eines Polizeisprechers bisher nicht vor.

Einfamilienhaus in Freiburg gerät in Brand Ein Einfamilienhaus in Freiburg ist aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Flammen konnten bis zum Nachmittag gelöscht werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Zur Schadenshöhe konnte er zunächst nichts sagen. Nach ersten Erkenntnissen wurden auch zwei Nachbarhäuser durch die Flammen beschädigt. Verletzte gab es nicht.