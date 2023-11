„Wirtschaftliche Substanz“ SCM dank Erfolg auf höherem Level

Mehr zum Thema

Unbekannter attackiert 58-Jährigen mit Baseballschläger Ein Unbekannter hat in Merseburg einen 58-Jährigen mit einem Baseballschläger attackiert. Der mutmaßliche Täter habe versucht, den Mann auszurauben und ihn dabei am Hinterkopf verletzt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Aus bislang ungeklärter Ursache sei es dem 58-Jährigen schließlich gelungen, den Unbekannten in die Flucht zu schlagen. Erbeutet habe der mutmaßliche Täter nichts. Der 58-Jährige wurde daraufhin am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Demnach war der mutmaßliche Täter ungefähr 1,70 Meter groß und trug eine blaue Jacke.