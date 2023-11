Wirtschaft in schwieriger Lage: Keine Signale für Trendwende

Mehr zum Thema

17,9 Prozent ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt Etwa jeder sechste Studierende an Sachsen-Anhalts Hochschulen hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. Zum vergangenen Wintersemester 2022/23 seien insgesamt 58.338 Frauen und Männer immatrikuliert gewesen, davon waren 10.462 nicht deutsch, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Anteil von 17,2 auf 17,9 Prozent erhöht. Die meisten ausländischen Studierenden kamen den Angaben zufolge aus Indien (2475), China (897), Syrien (478), Iran (455) und Bangladesch (449).