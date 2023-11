Wirteverband erwartet Preiserhöhungen und Insolvenzen

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants, Cafés und Kantinen kritisiert. Die Folge seien steigende Preise, sinkende Umsätze und ein Verlust an Arbeitsplätzen und Lebensqualität, sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer in München. Die Ampel-Koalition nehme Insolvenzen, Ausbildungs- und Arbeitsplatzverluste im ländlichen Raum und die Verteuerung von Speisen in nahezu allen Bereichen unseres Lebens in Kauf.

Die Koalition will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Mehrwertsteuer ab Januar von derzeit 7 wieder auf 19 Prozent erhöhen. Der Satz war während der Corona-Lockdowns 2020 gesenkt und dann wegen der sehr hohen Energiepreise und Inflation in Deutschland beibehalten worden. In Bayern beschäftige die Gastronomie rund 450.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.