Wirte erwarten Preiserhöhungen und Insolvenzen

Verletzungen von Mann in Parkhaus waren selbst zugefügt Der Mann, der schwer verletzt in einem Nürnberger Parkhaus gefunden worden ist, hat sich die Verletzungen laut Polizei selbst mit einem Messer zugefügt. Das habe der 66-Jährige bei der Vernehmung am Freitag angegeben, teilte die Polizei mit. Die Spuren vor Ort und die rechtsmedizinische Untersuchung ließen daran keine begründeten Zweifel. Als Motiv nannten die Ermittler persönliche Gründe.

Soforthilfe für Missbrauchsopfer in Kinderheim Die Stadt Würzburg zahlt den Opfern von Missbrauch in den 1960er und 70er Jahren in einem katholischen Kinderheim Soforthilfe. Die Kommune erkenne ihre Mitverantwortung an den Missbrauchsfällen an, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Der Stadtrat habe eine entsprechende Entscheidung am Donnerstagabend getroffen. Gleichzeitig bittet die Stadt Würzburg die Opfer um Entschuldigung.