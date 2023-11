Apfelessig ist schon seit Jahrhunderten als Hausmittel bekannt. Bereits die alten Ägypter nutzten den Essig, um die Verdauung anzuregen. Denn die enthaltene Essigsäure fördert unter anderem die Speichel- und Magensäureproduktion.

Gewonnen wird Apfelessig durch die Fermentation von Apfelsaft. Dabei wandeln Bakterien und Hefen den im Saft enthaltenen Fruchtzucker in Alkohol um. Zunächst entsteht dadurch Apfelwein, dem Essigsäurebakterien zugesetzt werden. Dadurch wird der Wein zu Essigsäure vergoren. Ein kleiner Teil der in den Äpfeln enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe geht dabei in den Essig über, wobei naturtrüber, ungefilterter Apfelessig mehr enthält als klarer.

Im Zuge der Gärung werden auch die in den Äpfeln enthaltenen Polyphenole und Flavonoide herausgelöst. Und genau sie sind es, die Apfelessig von den anderen Essigen unterscheiden und für viele der ihm nachgesagten typische Wirkungen verantwortlich sind. Denn Apfelessig enthält etwa fünfmal mehr dieser sekundären Pflanzenstoffe, die direkt unter der Schale der Früchte sitzen, als andere Essige.

Lese-Tipp: Das passiert im Körper, wenn ihr jeden Tag einen Löffel Leinöl zu euch nehmt – mehr sollte es aber auch nicht sein!