Bei mindesten zwei Veranstaltungen hat Voss-Tecklenburg in diesem Monat Vorträge gehalten: Bei einem Forum des Bundesverbands Deutscher Fertigbau und am vergangenen Donnerstag beim 64. Bayerischen Zahnärztetag in München. Auf X (vormals Twitter) postete die Bayerische Landeszahnärztekammer (BLZK) ein Foto von Voss-Tecklenburg, das sie vor einer Leinwand und neben einem Bildschirm zeigt, auf dem "64. Bayerische Zahnärztetag" steht. Thema ihres Vortrags dort: "Formen, um zu performen - Mein Change Management im Frauenfußball".