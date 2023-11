„Wir stehen am Abgrund“: Osnabrücker Krise hält an

Der Trainer ist neu, das Ergebnis aber das gleiche: Der VfL Osnabrück verliert auch nach der Trennung von Tobias Schweinsteiger weiter.

Der Trainerwechsel ist beim VfL Osnabrück verpufft. Auch das erste Spiel nach der Trennung von Tobias Schweinsteiger verlor der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga mit 0:2 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg. Die Gäste hatten davor achtmal in Serie nicht gewonnen.

Wir alle wollen Erfolg. Aber der fehlt uns momentan einfach komplett, sagte Interimscoach Martin Heck, der zuvor als Assistent von Schweinsteiger gearbeitet hatte. Aber es hilft nichts, wir müssen weitermachen. Aufgeben ist keine Option.

Dem VfL fehlt nach mittlerweile sieben Spielen ohne Sieg jede Überzeugung. Um gegen einen ebenfalls verunsicherten und kriselnden Gegner die Trendwende zu schaffen, zeigten die Osnabrücker trotz der Unterstützung von 15 741 Fans viel zu wenig.

Ich mache niemandem von den Jungs einen Vorwurf, dass sie nicht wollten. Aber wir verlieren den Ball zu leichtfertig und spielen die Aktionen, die wir haben, mit zu wenig Bewusstsein für die Verantwortung und zu wenig Überzeugung, sagte Heck nach seinem ernüchternden Profitrainer-Debüt.

Baris Atik (52.) und Luca Schuler (71.) trafen für die spielerisch klar besseren Magdeburger. Am Freitag folgt das nächste Schlüsselspiel beim Tabellen-16. FC Schalke 04. Wir stehen am Abgrund. Keiner setzt so richtig auf uns. Da müssen wir durch, sagte Mittelfeldspieler Lukas Kunze.