Wir freuen uns auf die Zukunft!

Doch auch tagsüber wurde im Kraftwerk viel Spannendes geboten: Ab 15 Uhr präsentierten sich täglich Industriepartner von dm – Procter & Gamble, Nivea, Listerine, Persil, Finish, elmex, Pampers und Dove. Auch Kooperationspartner wie der NABU oder die Deutsche UNESCO-Kommission waren zu Gast auf der Zukunftswoche. Vor Ort waren zudem Vertreterinnen und Vertreter von rund 3.000 Umwelt- und Sozialinitiativen eingeladen, die dm im Mai 2023 im Rahmen seiner Zukunftsinitiative finanziell gefördert hatte.

Am ersten Tag der Zukunftswoche ging es um das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft mit dem Thema „Vom Ich zum Wir”. In diesem Rahmen erklärte Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm, warum das Unternehmen sich zum 50. Geburtstag mit fünf zentralen Zukunftsthemen beschäftigte: „Nur wenn wir uns die Frage stellen, welche Themen uns als Gesellschaft bewegen, wird es uns gelingen, Antworten zu finden und Perspektiven zu entwickeln.” Anschließend begann – wie an jedem Tag der Zukunftswoche – ein Dialog, den wir alle suchen sollten, auch im Alltag. Denn es ist gut und wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Nur so können wir neue Impulse bekommen, Ängste verlieren und Probleme lösen.

Am Dienstag moderierte Dr. Eckart von Hirschhausen den Podiumsdialog zur „Ökologischen Zukunftsfähigkeit“. Gastgeberin war dm-Geschäftsführerin Kerstin Erbe: „Es geht darum, was jede und jeder von uns tun kann, damit unser Lebensraum, unser schöner Planet, für uns bewohnbar bleibt. Wir können es schaffen, in einem Schulterschluss der Generationen die Zukunft zu gestalten.“