Winterwetter sorgt für einzelne Unfälle in Hessen

Das winterliche Wetter mit Schnee und glatten Straßen hat am Montag für einzelne Unfälle auf Hessens Straßen geführt. Bei Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) verletzte sich ein Mensch bei einem Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Hintergrund sei eine glatte Fahrbahn gewesen, ebenso wie ein weiterer Unfall in Eschenburg, bei dem ein Auto in die Leitplanke rutschte. Dort gab es keine Verletzten. Bei Gießen seien zudem zwei Autos in den Fahrbahngraben gerutscht, es blieb auch hier bei einem Blechschaden.

Im Taunus, wo mehr Schnee falle und es höhere, steilere Straßen gibt, kam es zu dem ein oder anderen kleineren Unfall, sagte ein Sprecher. So seien mehrere Autos quer auf den Straßen gelandet und es gab mehrere Unfälle mit Blechschäden bei Glätte. Im Rest des Bundeslandes blieb es bis zum frühen Nachmittag nach Angaben der Polizeipräsidien ohne besondere Vorkommnisse auf den Straßen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zum Start in die neue Woche vor teils heftigem Schneefall mit Glätte in Hessen gewarnt. Die Meteorologen rechnen für die Mittelgebirge im Tagesverlauf mit 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee, vom Westerwald bis zum Taunus und am Vogelberg könnten es auch 20 Zentimeter werden. Auch in tieferen Lagen werde der Regen oder Schneeregen bis zum Montagnachmittag und -abend teils in Schnee übergehen, bis Dienstagvormittag seien dort 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee möglich.