Winterwelt bis Fetisch - Weihnachtsmärkte in Berlin

Seit 30 Jahren gibt es den Kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt am Mexikoplatz in Zehlendorf. An den ersten drei Adventssonntagen bieten Händler und Handwerker hier ihre Objekte zum Verkauf. Für Weihnachtsgeschenke aus dem Bereich Lack, Leder und Fetisch ist am ersten Adventswochenende der Hallenflohmarkt an der Arena Treptow die richtige Adresse. 50 Stände verspricht der Naughty Winter Market bei fünf Euro Eintritt, ebenso wie Shows und Musik.

Gediegener geht es bei den Klassikern am Bebelplatz (früher Gendarmenmarkt) und am Schloss Charlottenburg zu. Beide starten am 27. November und gehen bis zum 31. Dezember. In Charlottenburg ist der Besuch des Weihnachtsmarkts kostenlos. Das Besondere hier: Die Lage direkt vor dem Schloss schafft eine feierliche Atmosphäre. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten macht außerdem auf das Angebot von Weihnachtsführungen rund um das Schloss aufmerksam, die für Gruppen zum Wunschtermin gebucht werden können.