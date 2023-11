Oh, JA! These boots are made for walkin'…



Und das am besten durch Wind, Regen und Schnee. Denn: Darüber, ob wir unser liebstes Sommer-Dress auch noch im Winter tragen können,und wie wir trotz Schietwetter stylish durch die kalte Jahreszeit kommen, entscheidet letztlich der passende – riiichtig – Schuh! Welche drei Styles wir jetzt tragen sollten und wie ihr sie am besten kombiniert, zeigen wir oben im Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!