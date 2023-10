Winterreifen eingelagert: Mitsamt der Werkstatt verschwunden

Mehr zum Thema

Prügelei beim DFB-Pokal: Polizei ermittelt 42 Verdächtige Nach Schlägereien unter Fans beim DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart vor mehr als einem halben Jahr hat die Polizei 42 Tatverdächtige identifiziert. Die Ermittlungsverfahren seien nun an die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth abgegeben worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mit.

Einbrecher versuchen, Hündin zu vergiften Einbrecher haben in Bamberg in einem Schrotthandel unter anderem zwei Tonnen Kupfer gestohlen und versucht, eine Hündin mit Wurstpräparaten zu vergiften. Das Tier habe überlebt, da ein Tierarzt rechtzeitig eingegriffen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.