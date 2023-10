Winterputz: Aufgeräumt in die kalte Jahreszeit

Hier ein altes Handy, dort ein kaputtes Radio: Elektroschrott sammelt sich schnell an. Um Platz zu schaffen, alles in eine Kiste packen und zu einem Elektro-Schrott-Container, zum Recyclinghof oder ins Geschäft zurückbringen. Denn seit dem 1. Juli 2022 dürfen Verbraucher alte Elektrogeräte wie elektrische Zahnbürsten oder Handys in Discountern und Supermärkten abgeben. Dafür muss aber die Ladenfläche größer als 800 Quadratmeter sein. Außerdem müssen die Geschäfte selbst Elektrogeräte verkaufen.

