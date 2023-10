Winterpause im Wörlitzer Park steht an

Nur noch kurze Zeit können Besucherinnen und Besucher das Schloss Wörlitz, das Gotische Haus und die Insel Stein im Wörlitzer Park besuchen, bevor sie für eine Winterpause geschlossen werden. Das Schloss Wörlitz, das Gotische Haus und die Insel Stein sind an diesem Wochenende sowie auch am Brückentag und Reformationstag geöffnet, bevor sie sich ab November bis zum Frühlingserwachen in den Winterschlaf begeben, teilte die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Donnerstag mit. Bis dahin fänden, unter anderem im Schloss Wörlitz, noch verschiedene Führungen statt. Bei gutem Wetter könne der Park auch noch in einer Gondel erkundet werden, hieß es.