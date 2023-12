Winternotprogramm in Hamburg bei Minusgraden länger geöffnet

Mehr zum Thema

Weiterhin Sperrungen: Köhlbrandbrücke nach Wasserrohrbruch Nach einem Wasserrohrbruch im Hamburger Hafen bleibt eine Fahrbahn zur Auffahrt auf die Köhlbrandbrücke weiterhin gesperrt. Am Freitag könne man erst damit beginnen, den Asphalt aufzuschneiden, um zum Rohrbruch vorzudringen, hieß es in einer Mitteilung von Hamburg Wasser. Deshalb wird der Verkehr auf dem betroffenen Roßdamm vorerst in beide Richtungen nur einspurig geleitet. Autofahrer und -fahrerinnen müssen sich sowohl stadteinwärts als auch -auswärts auf Verzögerungen einstellen.

Geruchsbelästigung durch Leck in Raffinerie in Hemmingstedt Ein Leck in der Raffinerie Heide in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) hat am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Bevölkerung wurde gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, teilte die Feuerwehr mit. Ein Leck in einer Zuleitung zur Herstellung von Benzin habe einen Stoff freigesetzt, der zu einer extremen Geruchsbelästigung führte. Es besteht jedoch keine gesundheitliche Gefahr, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Die Werksfeuerwehr habe das Leck bereits abgedichtet, der Einsatz sei damit beendet. Wegen des starken Nebels habe der Geruch zunächst nicht abziehen können.