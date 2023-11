Wintermäntel 2023: Fashion-Fail oder Mode-Highlight?

Nicht nur die Formen, sondern auch die Farben sind vielfältig bei der Mantelgestaltung. Neben den Klassikern in Beige, Braun oder Schwarz waren lange Zeit Neon-Farben das Mittel der Wahl. Immerhin bringen die bunten Knallfarben Helligkeit und Farbe in die trüben Monate. Zudem sind die leuchtenden Farben auch bei Dämmerung und Dunkelheit besonders sichtbar. Doch diesen Winter werden klassische Neon-Farben seltener gesehen und müssen in den Trends ein paar Treppchen nach unten steigen.

Das ist stattdessen angesagt: Auf auffällige Farben muss natürlich nicht verzichtet werden. Ein Trend, der sich aktuell abzeichnet, sind Wintermäntel und -jacken in schimmernden Metallic-Farben. So strahlen Wintermäntel in Silber* oder metallischem Grün und Blau. Ein richtiger Hingucker für kalte Tage.