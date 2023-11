Winterliches Wetter und Schnee in Teilen Hessens erwartet

In Teilen Hessens wird es in den kommenden Tagen winterlich. Für den Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Bergland Schnee und Schneeregen, in tieferen Lagen fällt Regen. Maximal erreichen die Temperaturen drei bis sechs Grad, in den Bergen ein bis drei Grad. In höheren Lagen Hessens sei bereits etwas Schnee gefallen, teilte der DWD am Samstag mit. In der Nacht zum Montag kann es im höheren Bergland glatt auf den Straßen werden.

Am Montag geht es grau weiter, verbreitet fällt Regen oder Schneeregen. Bei stärkeren Niederschlägen könnte es auch in Tieflagen schneien. In den Bergen fallen die Niederschläge laut DWD durchweg in Schneeform. Am Dienstag gibt es bei dichter Wolkendecke zunächst vielerorts Schnee oder Schneeregen - gegen Nachmittag soll der dann abziehen. In Nordhessen liegen die Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt, im Süden des Landes bei drei Grad. In Hochlagen könnte es Dauerfrost geben.