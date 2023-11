Winterliches Wetter in Hessen zum Wochenstart

Die neue Woche bringt winterliches Wetter mit viel Regen und Schnee nach Hessen. An diesem Montag soll es im Bergland durchgehend schneien, in tieferen Lagen ist mit Regen, Schneeregen und teilweise Schneefall zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteile. Die Temperaturen liegen den Meteorologen zufolge bei maximal 2 bis 4 Grad.

Auch für Dienstag erwartete der DWD vielerorts Schnee und Schneeregen. Die Temperaturen sinken den Angaben nach leicht ab auf maximal 0 Grad in Nordhessen und 3 Grad in Südhessen. In Hochlagen sei Dauerfrost möglich. In der Nacht kühlt es laut Vorhersage weiter auf bis zu minus 5 Grad ab.

Im Norden Hessens bleibt es auch am Mittwoch bewölkt und bedeckt, mit Schneeregen und Schnee, wie der DWD vorhersagte. Im Süden bleibt es dagegen trocken, und die Wolken lockern auf.