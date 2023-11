Wintereinbruch: Unfälle und Staus auf Autobahnen

Mehr zum Thema

Toter Wolf im Wartburgkreis Im Wartburgkreis ist ein toter Wolf entdeckt worden. Der Fund des toten Tieres bei Hämbach sei zum Wochenanfang vom zuständigen Forstamt dem Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs gemeldet worden, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Die Begutachtung habe ergeben, dass es sich um einen Wolf handelte. Hinweise auf eine illegale Tötung des Tieres gebe es nicht. Die Merkmale am Kadaver würden für einen Verkehrsunfall als Todesursache sprechen, hieß es.

