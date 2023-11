Wintereinbruch und IT-Störung machen Lufthansa Probleme

Mehr zum Thema

Männer wehren sich gegen Überfall und müssen vor Gericht Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beginnt heute vor dem Frankfurter Landgericht ein Prozess gegen sieben Männer. Sie sollen im Dezember 2022 zunächst selbst Opfer eines Raubüberfalles auf einen Elektronikmarkt in Frankfurt-Griesheim geworden sein. Bei ihrer Gegenwehr sollen sie dann allerdings zu weit gegangen sein: Sie sollen einen der Räuber gewaltsam zu Boden gebracht und mit einem Messer lebensgefährlich an der Halsschlagader verletzt haben. Der Mann überlebte nur knapp.