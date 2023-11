Wintereinbruch trifft Hessen und richtet Schäden an

Gesperrte Straßen, geschlossene Schulen und Verspätungen im Flugverkehr - plötzlich fiel so viel Schnee, dass stellenweise in Hessen gar nichts mehr ging. Einen Landkreis hat es besonders betroffen.

Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und viele Unfälle: Der Wintereinbruch hat in Teilen Hessens für erhebliche Gefahren und Schäden gesorgt. Besonders im Rheingau-Taunus-Kreis spitzte sich die Lage zu. Mehr als 200 Menschen mussten aus ihren Autos gerettet und untergebracht werden. In Wiesbaden mussten Kinder in einer Schule übernachten. Stellenweise fiel der Strom aus. Am Dienstagmorgen hatte sich die Einsatzlage etwas beruhigt.

Betroffen war auch der Bus-, Zug- und Flugverkehr. Zahlreiche Bahnen fielen auch am Dienstag noch aus, in mehreren Landkreisen war der Busverkehr eingeschränkt. Am Frankfurter Flughafen wurde am Dienstag noch mit Auswirkungen gerechnet. Am Montag wurden 161 Starts und Landungen von insgesamt 1031 geplanten Flugverbindungen abgesagt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

Im Rheingau-Taunus-Kreis liefen am Dienstag die Aufräumarbeiten, umgestürzte Bäume mussten von Straßen entfernt werden. Auch gestrandete Lastwagen sorgten für Blockaden. Ein Polizeihubschrauber und Drohnen erkundeten die Straßen, um zu beurteilen, welche zuerst gesichert und freigegeben werden konnten.

Der Kreis sprach von insgesamt fast 200 Feuerwehreinsätzen bis etwa Dienstagmittag - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Das Höhendorf Eltville-Rauenthal war in der Nacht wegen des Schneefalls vom Verkehrsnetz abgeschnitten, aber am Dienstag wieder zu erreichen. Für Notfälle war in dem Ort ein Rettungswagen geparkt worden.

Autofahrer würden immer wieder Straßensperrungen ignorieren und sich so in Lebensgefahr bringen, erklärte der Kreis. Landrat Sandro Zehner (CDU) hatte in der Nacht die Bewohner dazu aufgerufen, am Dienstag zu Hause zu bleiben. 23 Schulen im Rheingau-Taunus-Kreis blieben geschlossen, sie stellten teils auf Distanzunterricht und Notbetreuung um, wie das Schulamt mitteilte. Auch im Hochtaunuskreis blieben einzelne Schulen zu.

In Wiesbaden mussten 55 Personen, darunter 27 Kinder, in einer Schule übernachten. Die Feuerwehr richtete eine Unterkunft im Schulgebäude ein, da keine Schulbusse mehr fuhren, wie ein Sprecher mitteilte. In einer Gesamtschule in Bad Schwalbach saßen zeitweise 30 Schüler und Lehrer fest. Durch den Wintereinbruch mussten zahlreiche Straßen um die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden komplett gesperrt werden. Auch aus Südhessen wurden Straßensperrungen gemeldet.

Die Verkehrsbehörde Hessen Mobil warnte vor schneebedingtem Ast- und Baumbruch. Besonders im Rheingau-Taunus-Kreis, im Hochtaunuskreis, im Lahn-Dill-Kreis und im Odenwald sei Vorsicht geboten. Die Straßenmeistereien seien unterwegs, um das Streckennetz zu kontrollieren und umgestürzte Bäume und Äste zu beseitigen.

Die Polizei rief angesichts weiterer angekündigter Schneefälle und Glätte zu angepasstem Fahren auf. Die Präsidien berichteten in einer Bilanz des Wintereinbruchs von zahlreichen Unfällen, mehrere Menschen wurden leicht verletzt, meist blieb es bei Blechschäden. Aus Nordhessen meldete die Polizei rund 80 Unfälle. Das Polizeipräsidium Südosthessen meldete 25 witterungsbedingte Unfälle, im Bereich Fulda waren es rund 40 Unfälle. Aus Mittelhessen berichtete die Polizei von rund 20 Unfällen. Auf der Autobahn 5 krachte es witterungsbedingt zwischen einem Sprinter und einem Lastwagen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) riefen dazu auf, sich vor Fahrtantritt online zu informieren. Der Busverkehr wurde im Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis und Rheingau-Taunus-Kreis teilweise eingestellt. Ebenfalls teilweise stark betroffen sei der Busverkehr in Wiesbaden, Lahn-Dill-Kreis, Kreis Limburg-Weilburg, Stadt und Landkreis Gießen. Wegen Unwetterschäden an den Strecken kam es auf mehreren Bahnlinien zu Ausfällen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) geht es winterlich weiter. Neuschnee werde es nicht mehr so flächendeckend geben, sondern kleinräumiger in sogenannten Schauerstraßen, deren Lage schwer vorherzusehen sei. Bemerkenswert war dem DWD zufolge, dass verbreitet Schnee auch in Orten fiel, die nur auf 200 bis 400 Höhenmetern liegen. In Bad Homburg (Hochtaunuskreis) etwa fielen 16 Zentimeter, in Wiesbaden-Auringen 17 Zentimeter und in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) 10 Zentimeter Neuschnee. Mehr Schnee fiel natürlich in höheren Lagen, zum Beispiel 36 Zentimeter auf dem kleinen Feldberg.