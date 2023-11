Wintereinbruch sorgt für Unfälle und dichte Straßen

Im Westerwaldkreis starb am Montag eine 54 Jahre alte Autofahrerin, als vermutlich witterungsbedingt zwei Autos ineinander prallten. Der 69-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der Nacht rief der Landkreis dazu auf, Autofahrten zu vermeiden. Wegen umgestürzter Bäume seien viele Strecken gesperrt worden oder konnten erst bei Tageslicht geräumt werden.

Im Saarland gab es laut Polizei durch den Wintereinbruch ab Montag einige Einsätze - meist wegen umgestürzter Bäume oder Autounfällen in den höher gelegenen Kreisen St. Wendel und Merzig-Wadern.

Das Polizeipräsidium Trier verzeichnete bis in die Nacht zum Dienstag 99 Verkehrsunfälle. Dabei habe es sich überwiegend um reine Blechschäden gehandelt, doch es gab auch Leichtverletzte, sagte ein Sprecher am Dienstag. Bei Ober-Olm (Landkreis Mainz-Bingen) verletzten sich am Montag zwei Autofahrerinnen bei einer Frontalkollision. Eine 55-Jährige hatte laut Polizei witterungsbedingt die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Polizeiinspektion Straßenhaus im Kreis Neuwied verzeichnete am Montag 23 Unfälle wegen Schnee und Glätte, dabei erlitten drei Menschen leichte Verletzungen.

Bei Kontrollen am Montag war eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern noch mit Sommerreifen und nicht angepassten Reifen unterwegs, wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilte. Auf der A48 und der A3 habe es wegen der winterlichen Straßenverhältnisse am Montag und Dienstag mehrere Unfälle gegeben, eine Autofahrerin wurde leicht verletzt.