Wintereinbruch mit Unfällen und eingeschlossenen Autofahrern

Zahlreiche Straßen seien weiter komplett gesperrt, voraussichtlich auch noch am Dienstagmorgen. Betroffen sei die Gegend rund um Hofheim, Kelkheim und Bad Soden. Wegen umgestürzter Bäume gebe es auch bei der Bahn Behinderungen auf einigen Strecken, zudem sei teilweise der Strom ausgefallen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Das Telefon hört nicht auf zu klingeln, sagte ein Polizeisprecher in Westhessen am späten Abend. Allerdings gebe es keine Unfälle mit schwer verletzten Personen. Es ist einfach Witterungschaos.

Auch der öffentliche Nahverkehr war betroffen, so kam es in Wiesbaden zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr. Teilweise hätten längere Busse stärkere Steigungen nicht bewältigen können, sagte eine Sprecherin. Teils steckten Busse auch in Außenorten fest.

Im ganzen Bundesland kam es zu vermehrten Unfällen aufgrund der Witterungsbedingungen. Bei Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) verletzte sich ein Mensch bei einem Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen leicht, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Die glatte Straße war der Grund für den Unfall, ebenso wie bei einem weiteren Crash in Eschenburg, bei dem ein Auto in die Leitplanke rutschte. Dort gab es keine Verletzten.