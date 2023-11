Wintereinbruch macht Lufthansa Probleme - IT-Störung behoben

Mehr zum Thema

Neue Kampagne soll Autofahrer vor Wildunfällen warnen Rund 44 Mal kommt es rein rechnerisch jeden Tag zu einer unliebsamen Begegnung zwischen Wildtier und Autos auf einer hessischen Landstraße. 26 Straßenabschnitte gelten als besondere Schwerpunkte für Wildunfälle. Mit einer Plakataktion an 71 Standorten in der Umgebung wollen das hessische Verkehrsministerium und der Landesjagdverband nun Autofahrer für die Gefahren sensibilisieren, wie sie am Dienstag mitteilten.

Polizei: Wegen Schnee und Glätte vorsichtig Fahren Angesichts weiterer angekündigter Schneefälle und Glätte ruft die Polizei zu vorsichtigem Fahren auf. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer würden gebeten, ihre Fahrweise und Geschwindigkeiten den Witterungsverhältnissen anzupassen, teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Dienstag mit. Im Gebiet des Präsidiums kam es mit dem Wintereinbruch am Montag zu rund 40 Verkehrsunfällen. Bei einem Großteil blieb es bei Sachschäden, in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt. Es gab zahlreiche Meldungen über umgestürzte Bäume. Auch die A7 zwischen Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck sei betroffen gewesen, berichtete ein Sprecher.