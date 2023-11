Wintereinbruch im Vogtland führt zu Behinderungen bei Bahn

Mehr zum Thema

Schneefall im Thüringer Wald: Langlaufstrecken präpariert Wintersportfreunde im Thüringer Wald können auf besserer Bedingungen hoffen. Aktuell seien bereits zehn Kilometer Langlaufstrecken im Thüringer Wald präpariert, teilte der Regionalverbund am Dienstagmorgen mit. Wegen starker Schneefälle erfolge die Präparierung vieler Strecken aber erst im Laufe des Dienstags. Am Morgen vermeldete der Regionalverbund Schneehöhen von bis zu 40 Zentimetern. Rodel- und Skipisten sind demnach aber noch nicht präpariert.