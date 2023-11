Winterdienst in Hamburg mit Schneepflügen unterwegs

Mehr zum Thema

Schulbus brennt: Fahrer bringt Kinder in Sicherheit Ein Schulbus ist am Dienstag in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) in Brand geraten. Der Fahrer habe Qualm bemerkt und angehalten, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Dienstag. Der Mann brachte die zwei Schulkinder, die im Bus mitfuhren, und sich selbst in Sicherheit. Weder der Fahrer noch die beiden Kinder seien verletzt worden. Zuvor hatten Medien berichtet.

Versteigerung mit Serienrollen und Loge für Depeche Mode Wer immer schon einmal in der Fernsehserie „Großstadtrevier“ mitspielen wollte oder mit Freunden zu einem Depeche Mode-Konzert gehen, der sollte sich an einer Benefiz-Versteigerung in Hamburg beteiligen.