Ein Hoffnungsschimmer liegt auf dem Sonntag, denn da kommt vielleicht mal die Sonne raus. Die Schneeschauer klingen ab und im Süden kämpft sich die Sonne durch den Nebel. Im Schwarzwald schneit es aber noch ein bisschen weiter. Auch im Westen ziehen neue dichte Wolken auf, die etwas Schneeregen oder Schnee bringen. Und in Küstennähe sind stellenweise Schauer drin bei Höchstwerten von -5 bis +3 Grad.

Am Montag hält sich der Früh-Winter weiter wacker in Deutschland. In den westlichen Landesteilen erwarten wir weiteren Schneeregen oder Schnee, in der Südosthälfte bleibt es am ehesten trocken. Vor allem am Bodensee und im Donauraum dominiert dann wohl der Nebel. Höchstwerte -3 bis +3 Grad.

Lese-Tipp: Streusalzverbot bringt hohe Geldbußen – wo Strafen drohen und welche Alternativen es gibt