Ab Freitag lässt Schneetief Niklas die Schneefallgrenze deutlich sinken. Damit sind am Wochenende insbesondere im Norden und Osten sowie im Süden die ersten Flocken der Saison bis in tiefere Lagen drin – mit akuter Rutschgefahr! Deutlich mehr Winterweiß wird indes auf die Berge niedergehen. 20 bis 40 Zentimeter drohen in den kommenden Tagen in den Staulagen der Mittelgebirge. In den Alpen sind Neuschneemengen von um oder über einem Meter drin. Mit winterlichen Straßenverhältnissen und einer ansteigenden Lawinengefahr.



