In Deutschland ist der Oktober mit Wärme auf Rekordniveau gestartet, bevor die Kaltfront von Tief Noah dem spätsommerlichen Treiben ein Ende gesetzt hat. Dahinter übernimmt Hoch Tora und damit gibt es klare Nächte in frischer Luft mit regionaler Bodenfrostgefahr. Warm anziehen ist somit die Devise. Und auch die Heizungen werden die ersten Lebenszeichen des fortschreitenden Herbstes mit entsprechenden Betriebsstunden quittieren. Kurzum: Die Heizperiode in Deutschland ist eröffnet.

