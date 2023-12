In den nächsten Tagen drohen durch die Milderung viele glatte Straßen.

Montag: Im Westen kommt neuer Schnee auf, der später ungefähr vom Niederrhein bis nach Baden-Württemberg mehr und mehr in teils gefrierenden Regen übergeht. Das bedeutet häufig Glättegefahr. Von der Ostsee bis zu den Alpen bleibt es meist bis zum Abend trocken. Hier herrscht aber Dauerfrost mit -5 bis 0 Grad. Es droht überfrierende Nässe.



Dienstag: In der Nacht fällt von der Nordsee bis zum Erzgebirge/Bayerischer Wald Schnee. Westlich davon gibt es Schneeregen, gefrierenden Regen und Glätte. Im Westen wird meist Regen fallen, in tiefen Lagen bleibt es meist glättefrei. Östlich davon ist es sowieso meist trocken. Somit besteht hier Glättegefahr eher durch Reif oder überfrierende Nässe.

Am Dienstag selbst fällt im Nordosten und im Bergland Schnee, sonst Schneeregen, teils gefrierender Regen und Regen. Die Glättegefahr bleibt weiter sehr hoch. Nur im Westen und Südwesten ist es im Flachland meist ungefährlich auf den Straßen und Wegen.



Mittwoch: Am Mittwoch sind verbreitet Regen- und Schneeregenschauer unterwegs, die im Bergland und im Nordosten weiter meist als Schnee fallen. Hier droht weiter Gefahr vor Schneeglätte. Auch im Westen sinkt die Schneefallgrenze wieder. Vor allem in mittleren Lagen weiter Glatteisgefahr.

Lese-Tipp: Streusalzverbot bringt hohe Geldbußen – wo Strafen drohen und welche Alternativen es gibt