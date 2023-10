Winnetou und Old Shatterhand auf Felsenbühne Rathen

Mehr zum Thema

Unfall mit sechs Verletzten in Dresden Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit zwei Autos sind in Dresden sechs Menschen verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Zu Identität der Betroffenen und die Schwere ihrer Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch wie es am Freitagvormittag zu dem Unfall an der Stadtgrenze zu Freital kam, war zunächst noch unklar.

Warnstreik der Lokführer: Beeinträchtigungen bei Regiobahn Die Mitteldeutsche Regiobahn rechnet als Folge eines Warnstreikes der Lokführer an diesem Samstag mit Zugausfällen. Derzeit werde mit Hochdruck an der Einrichtung eines Busnotverkehrs gearbeitet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Betroffen seien die Linien RE 3 (Dresden-Chemnitz-Hof), RE 6 (Leipzig-Chemnitz), RB 30 (Dresden-Chemnitz-Zwickau), RB 45 (Chemnitz-Elsterwerda) und RB 110 (Leipzig-Döbeln). Der Warnstreik soll in der Zeit von 2.30 Uhr bis 14.30 Uhr stattfinden. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) bat Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.