Windiges Wetter in Sachsen

BMW startet Produktion des Mini Countryman in Leipzig Bei BMW in Leipzig läuft künftig der Mini Countryman vom Band. Während bei dem Autobauer die Zeichen auf Ausbau stehen, gibt es andernorts in Sachsen Sorgen.

Auto prallt gegen Baum: 71 Jahre alter Fahrer stirbt Ein Autofahrer ist im Vogtlandkreis mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Das Fahrzeug sei am Donnerstag auf der Bundesstraße 283 in Markneukirchen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 71-Jährige fuhr mit seinem Auto den Angaben zufolge gegen einen Leitpfosten und einen Maschendrahtzaun - schließlich prallte der Wagen gegen den Baum. Der Mann starb an der Unfallstelle.