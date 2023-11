Windiges Herbstwetter in Sachsen erwartet

Auf windiges und bedecktes Herbstwetter können sich die Menschen in Sachsen auch in den nächsten Tagen einstellen. Der Dienstag verläuft mit vielen Wolken zunächst trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vorhersagte. Ab dem Mittag ziehen häufiger meist schwache Schauer über den Freistaat, die zum Abend abklingen.

Ein mäßiger Wind weht, im Erzgebirgsvorland mit einzelnen Böen. Auf dem Fichtelberg wird es erneut stürmisch mit Böen bis 75 Stundenkilometer. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 13, im Bergland zwischen 5 und 10 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken und bewölkt. Die Temperaturen gehen zurück auf 7 bis 5, im oberen Bergland 5 bis 2 Grad. Es weht schwach bis mäßig, auf dem Fichtelberg ist wieder zunehmend mit Sturmböen zu rechnen.

Wolken und etwas Regen sind auch am Mittwoch zu erwarten. Der Nachmittag und Abend versprechen trockenes Wetter und größere Wolkenlücken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 12, im Bergland bei 3 bis 10 Grad. Ein mäßiger sowie zeitweise böiger Wind weht. Über die Erzgebirgsgipfel ziehen wieder stürmische Böen.