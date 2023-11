Windiges Herbstwetter in Sachsen-Anhalt: Böen im Harz

Mehr zum Thema

Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht Mit einer Stolperstein-Verlegung, Gedenkstunden und Kranzniederlegungen wird am Donnerstag in Sachsen-Anhalt an die Opfer der nationalsozialistischen Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. In Magdeburg, wo in wenigen Wochen eine neue Synagoge eingeweiht werden soll, beginnt das Gedenken (17.00 Uhr) im Forum Gestaltung. Von dort aus gibt es einen stillen Gedenkweg zum Mahnmal der zerstörten Synagoge in der Julius-Bremer-Straße mit anschließender Kranzniederlegung.