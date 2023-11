Windiger Dienstag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Mehr zum Thema

Personalmangel und Gema beschäftigen Weihnachtsmärkte Die Weihnachtsmärkte in Thüringen haben mit immer mehr Herausforderungen zu kämpfen. Das fehlende Personal ist ein großes Problem, sagte Franziska Mühlhause von der Stadtverwaltung Nordhausen. Besonders Handwerkerstände und somit handwerkliche Erzeugnisse werden immer seltener, weil keine personellen Kapazitäten vorhanden sind. Grundsätzlich werde es an vielen Stellen schwerer, Mitarbeiter zu finden - vom Betrieb der Hütten bis zur Reinigung der Marktflächen.