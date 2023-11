Wind, Wolken und Gewitter in Thüringen: Schnee erwartet

Mehr zum Thema

Brandmelder auf Fluren erleichtern Fehlalarme In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Flüchtlinge in Suhl muss die Feuerwehr regelmäßig wegen Fehlalarmen anrücken: Bewohner drücken immer wieder auf die Brandmelder, obwohl es gar nicht brennt.