Wind und etwas Sonne in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

600. Projekt wird aus Engagementfonds gefördert Sachsen-Anhalt fördert seit acht Jahren über einen Engagementfonds Projekte, Vereine und Initiativen bei ihrem Einsatz für ein besseres Miteinander in der Nachbarschaft. Seitdem wurden 900.000 Euro Fördermittel ausgereicht, wie das Sozialministerium mitteilte. Jetzt erhält das 600. Projekt eine Unterstützung: Die Benvivo gGmbH in Burg im Jerichower Land biete in ihrem Treff unterschiedliche Kultur-, Lern- und Begegnungsformate. Es gebe Bewegungsangebote für Senioren, Angebote für Kinder, Sprachkurse und Kulturbeiträge. Mit diesem breiten Einsatz für ein gutes Miteinander in Burg baut das Engagementzentrum eine Brücke zwischen der Nachbarschaft und Initiativen, so das Ministerium.