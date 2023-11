Wincent Weiss: An Urlaub musste ich mich erst gewöhnen

Mehr zum Thema

Polizei findet Drogen in Lokal und Wohnungen in Schleswig Die Polizei hat bei der Durchsuchung eines Lokals und zweier Wohnungen in Schleswig Drogen gefunden. Diese seien zum Teil wahrscheinlich bereits für den Weiterverkauf vorbereitet gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte hatten die Räume bereits am vergangenen Donnerstag durchsucht. Neben den Drogen, darunter Kokain, stellte die Polizei auch Bargeld sicher. Dem Einsatz seien längere Ermittlungen vorausgegangen. Der Hauptbeschuldigte, ein 57 Jahre alter Mann, kam in Untersuchungshaft.