Willingmann: Gesetz zu Windkraft-Erlösen soll 2024 greifen

Mehr zum Thema

Acht Jahre Haft nach Misshandlung eines Säuglings Eine Mutter gibt ihren gesunden Sohn beim Tagesvater ab - und hat am Ende ein wohl lebenslang auf Pflege angewiesenes Kind. Ein Tagesvater in Halle musste sich wegen der Misshandlung des Jungen vor Gericht verantworten - und wurde nun zu langer Haft verurteilt.