Wildunfall: 21-jähriger Autofahrer prallt mit Wolf zusammen

BayernLB hebt Prognose erneut an: Tochter DKB schiebt an In Zeiten schwacher Konjunktur hat die BayernLB zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Gewinnprognose erhöht. Die Landesbank erwartet nunmehr ein Vorsteuerergebnis noch oberhalb der im Sommer in Aussicht gestellten 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro. Eine konkrete Zahl nannte Bankchef Stephan Winkelmeier am Donnerstag allerdings nicht. Ursprünglich hatte die BayernLB in diesem Jahr mit 600 bis 800 Millionen Euro gerechnet.

Augsburger Philharmoniker kommen in höchste Kategorie Die Augsburger Philharmoniker werden zu einem Orchester der höchsten Kategorie befördert. Die Musiker des Staatstheaters in Augsburg sollen künftig ein sogenanntes A-Orchester sein, bislang sind die Philharmoniker in der B-Kategorie. Mit dem Schritt soll die Zahl der Planstellen nach Angaben einer Sprecherin des Staatstheaters von bislang 71 auf 82 erhöht werden. Durch den Beschluss werde den Musikerinnen und Musikern sowie der Augsburger Kulturlandschaft ganz neue Perspektiven eröffnet, sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Mittwoch.