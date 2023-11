Wild Wings verlängern mit Eishockey-Geschäftsführer Wagner

Mehr zum Thema

Nach Krawallen: Erneute Eritrea-Veranstaltung geplant Nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart Mitte September ist für den kommenden Samstag (2. Dezember) ein weiteres ähnliches Festival geplant. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit einem umfangreichen Einsatz im Stadtteil Zuffenhausen, da auch eine Gegendemonstration eritreischer Regimekritiker angekündigt wurde. Auch das Bundesliga-Heimspiel des VfB und eine Pro-Palästina-Demonstration in der Innenstadt werden die Polizei am Samstag stark binden.

Skisaison im Südwesten eröffnet: Erste Lifte in Betrieb Nach den ergiebigen Schneefällen in den vergangenen Tagen haben erste Lifte in Baden-Württemberg den Startschuss für die Skisaison 2024 gegeben. Der in den vergangenen Tagen gefallene Schnee reiche aus, um den Lift am Mittwoch zu öffnen, die Pistenbedingungen seien gut, teilte der Betreiber des Skilifts Unterstmatt am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Auch die Lifte Seibelseckle und Ruhestein gaben grünes Licht. Zuvor hatte der SWR berichtet.