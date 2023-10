Wikingermuseum schließt bis zum 22. März 2024

Mehr zum Thema

St. Pauli und der HSV wollen ins DFB-Pokal-Achtelfinale Die beiden Hamburger Zweitligisten wollen am Dienstag in die nächste Pokalrunde einziehen. St. Pauli empfängt Schalke, der Hamburger SV spielt in Bielefeld. Ein Club setzt auf eine besondere Waffe.