Wiesbaden Schlusslicht bei Ladepunkten für E-Autos

Heraeus steigt bei Hightech-Zulieferer Zadient ein Kürzere Ladezeiten und längere Reichweiten für E-Autos: Siliziumkarbidpulver soll bei der Mobilitätswende helfen. Mit einer millionenschweren Beteiligung an einem Start-up setzt der Hanauer Technologiekonzern Heraeus auf künftige Marktchancen.

Fährverband: Personal aus Osteuropa sichert Betrieb Die Fähren in Deutschland haben nach Angaben des Deutschen Fährverbandes mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Statt tagaus, tagein Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, gehen viele junge Menschen lieber ins Büro. Zwar gebe es keine Daten zum Umfang der Engpässe, sagte Fährverbands-Chef Michael Maul. Aber das Gejammer ist groß. Ohne Verstärkung insbesondere aus osteuropäischen Ländern wäre der Bedarf auch auf den großen Fähren nicht mehr zu decken.